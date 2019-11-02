В свердловском поселке велосипедист провалился под лед

12:54 | 2.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В свердловском поселке Баранчинском велосипедист провалился в ледянную воду на пруду. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



31 октября велосипедист решил срезать путь по неокрепшему льду. Примерно в 40 метрах от берега очевидцы увидели провалившегося мужчину и вызвали сотрудников МЧС.



Спасатель добирался до тонущего велосипедиста на щите, предназначенном для переноски пострадавших, и страховал себя спасательной веревкой. Также он возвращался на берег со спасенным мужчиной. Уже в нескольких метрах от берега лёд начал обламываться, а носилки уходить под воду. Но спасатель уже мог достать ногами до дна и вынес на руках пострадавшего. Велосипедистом занялась бригада скорой помощи.



Сотрудники МЧС предупреждают, что сейчас только начался процесс формирования льда на водоемах. Попытка перебраться по льду на другой берег в некоторых случаях может стоить жизни.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»