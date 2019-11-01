Документ о размещении ТКО в Свердловской области вынесут на общественное обсуждение после 15 ноября

20:17 | 1.11.2019

Фото: twit.su

В Свердловской области завершается актуализация территориальной схемы размещения твердых коммунальных отходов. По словам главы регионального министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, уже после 15 ноября проект документа вынесут на общественное обсуждение.



Министр отметил, что действия будут вестись с учетом мнения жителей региона и на основе трех принципов: выполнение экологических требований, минимизация транспортных потоков и учет мнения всех заинтересованных сторон.



Также глава МинЖКХ сообщил, что в регионе не планируется строительство мусоросжигающих заводов, а существующие полигоны смогут функционировать еще не более 2-3 лет. Поэтому сейчас в приоритете стоит строительство мусоросортировочных комплексов.



На данный момент целесообразно строительство двух мусоросортировочных заводов в северной и южной частях города Екатеринбурга. Если их не построить, что образующийся мусор будет попросту некуда вывозить и он будет находиться в местах накопления.



«По Екатеринбургу в настоящее время рассматривается сразу несколько площадок. Однако окончательного решения, равно как и никаких разрешений на строительство, пока нет, и появятся они только после обсуждения с жителями и прохождения всех экспертиз, включая экологическую и технологическую», – добавил Николай Смирнов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»