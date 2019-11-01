Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с Днем народного единства

18:40 | 1.11.2019

Фото: newsae.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем народного единства. Общегосударственный праздник Россия будет отмечать в понедельник, 4 ноября.



Глава региона отметил, что праздник укрепляет традиции патриотизма и гражданственности, а также обращает нас к уникальному свойству российского народа сплачиваться во имя общей цели. Эта особенность, по его словам, лежит в основе всех великих побед государства.



«Сегодня мы все вместе претворяем в жизнь приоритетные проекты, реализуем нашу программу «Пятилетка развития Свердловской области», готовимся достойно отметить важнейшую для нашей страны дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, мы добьемся успеха в решении самых сложных задач. Ведь наша сила – в единстве, в нашем общем желании трудиться на благо Отечества, менять жизнь к лучшему», – добавил Евгений Куйвашев.



Также губернатор пожелал свердловчанам крепкого здоровья, согласия и новых успехов в делах, направленных на благо государства и региона.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»