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18:04 | 1.11.2019

Фото: mezon.io

В Первоуральске женщина убила мужа ножом, из-за того, что тот потратил деньги на выпивку

В Первоуральске 58-летняя женщина ранила ножом мужа, после чего тот скончался. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, супруга разозлилась на мужчину из-за того, что тот потратил деньги на выпивку, а ей за 10 лет ничего не купил.

Следует отметить, что конфликт между супругами произошел, когда муж устроил дома застолье с малознакомыми людьми. Обидевшись, женщина вооружилась кухонным ножом и причинила мужу ранение в область груди. Мужчина скончался через несколько часов на месте происшествия.

В результате женщину признали виновной в преступлении, предусмотренном по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд назначил ей 6 лет колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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