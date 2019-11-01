Управление здравоохранения Екатеринбурга проверяет морги после публикации фотографий трупов в соцсетях

15:50 | 1.11.2019

Фото: «Типичный Екатеринбург»

Управление здравоохранения Екатеринбурга провело проверку моргов после появления на странице патологоанатома в соцсетях фотографий трупов с саркастичными комментариями.



О жутких фотографиях сообщила подписчица группы«Типичный Екатеринбург». По словам девушки, на странице разыскиваемого размещены фото из морга и кладбища, а также снимки двух человеческих черепов с сигаретами в зубах. Он также пишет крайне саркастичные комментарии. Например, «Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот ещё что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче». А к снимку детского гроба: «И зачем крысёнышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…». На данный момент страница пользователя заблокирована.



Как сообщает пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина, мужчина, изображённый на фото, не работает ни в одном из муниципальных моргах при лечебных учреждениях. Главный внештатный специалист-патологоанатом Юлия Игумовна назвала данную ситуацию «непроверенным фактом», сообщает Накануне.RU.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»