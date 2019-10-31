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Подрядчик, «сливший» силовикам депутата гордумы Екатеринбурга, объявлен в розыск. Суд признал его виновным в мошенничестве
Абраменко признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), а также по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба, совершенное в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2017 года в рамках исполнения условий муниципального контракта по реконструкции объекта «Спортивный комплекс «Синегорец» в пос. Баранчинский Кушвинского городского округа директор ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимир Абраменко привлек к выполнению работ субподрядные организации.
Злоупотребив доверием субподрядчиков, а также личными доверительными отношениями с подчиненным ему сотрудником, Абраменко выполнил реконструкцию объекта за счёт их сил и средств. После получения из бюджета оплаты за выполненные работы, полученные денежные средства Абраменко перечислил на расчетный счёт подконтрольного ему юридического лица. Своими действиями Абраменко причинил вышеуказанным субподрядным организациям имущественный ущерб на общую сумму свыше 32,2 млн. рублей.
Кроме того, подсудимый, являясь директором и фактическим руководителем ООО «СтроймонтажУрал-2000», выиграл торги на строительство детского сада на 270 мест в Верхнем Тагиле. В период с марта по декабрь 2017 года Абраменко внес в акты приемки выполненных работ и в справки о стоимости выполненных работ недостоверные сведения об объемах фактически выполненных строительных, монтажных и иных работ, а также использованных материалов и оборудования при строительстве дошкольного учреждения.
Впоследствии он похитил денежные средства администрации городского округа Верхний Тагил, поступившие на вышеуказанные расчетные счета ООО «СтроймонтажУрал-2000» в качестве оплаты за фактически невыполненные на объекте строительства работы, чем причинил муниципалитету ущерб на общую сумму свыше 32 млн. рублей.
Кроме того, в период с декабря 2016 года по декабрь 2017 года Абраменко являлся руководителем компании - генерального подрядчика, выполнявшего капитальный ремонт многоквартирных домов по ул. Старых Большевиков и по ул. Атмосферная в Екатеринбурге. Денежные средства, полученные от Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, подсудимый не перевел субподрядной организации, выполнившей работы. Указанными действиями Абраменко причинил ущерб компаньонам на общую сумму свыше 3,8 млн. рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Абраменко наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 330 тыс. рублей. На оглашение приговора он не явился, в связи с чем суд постановил объявить его в розыск и заключить под стражу.
© «Вечерние ведомости»
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