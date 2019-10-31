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15:40 | 31.10.2019
Фото: m.gazeta.ru
В Кольцово на полсуток задержали рейс в Москву
Как рассказал пресс-секретарь авиакомпании Николай Бессонов, по предварительной информации, требуется замена одного из колес шасси. Специалисты проводят ремонтные работы, после завершения которых лайнер продолжит следовать по маршруту.
Бессонов отметил, что причины повреждения колеса специалистам ещё предстоит выяснить. По его словам, на данный момент пассажиры обеспечены водой и горячим питанием. Их могут разместить в отеле за счёт перевозчика.
Фото: m.gazeta.ru
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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