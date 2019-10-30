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09:59 | 31.10.2019

Жителя Нижнего Тагила лишили иномарки из-за почти сотни неоплаченных штрафов

Судебные приставы лишили жителя Нижнего Тагила иномарки Volkswagen Polo из-за 90 неоплаченных штрафов за нарушение правил ПДД.

Сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего мужчину, после чего при проверке было выявлено, что общая сумма его долга составляет свыше 100 тысяч рублей.

Автомобиль мужчины арестовали и передали на ответственное хранение специализированной организации.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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