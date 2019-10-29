Доходы свердловской казны в 2020 году составят 260 миллиардов рублей

14:30 | 30.10.2019

Фото: Департамент информполитики СО

Члены правительства Свердловской области 30 октября одобрили законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и программу управления государственной собственностью, сообщает Департамент информационной политики региона.



Проект бюджета на 2020 год и плановый период предполагает постепенное ускорение роста промышленного производства на фоне роста инвестиций и повышения спроса на продукцию уральских предприятий.



«Бюджет должен создать необходимую финансовую базу для проведения важнейших мероприятий, которые пройдут в Свердловской области в период с 2020 по 2023 год: празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, трехсотлетие Нижнего Тагила и Екатеринбурга и, конечно, Всемирная летняя Универсиада – 2023», – сказал Евгений Куйвашев.



Заместитель губернатора – министр финансов Галина Кулаченко отметила, что, несмотря на напряженные параметры прогноза налоговых и неналоговых доходов, вызванные, в том числе, изменениями в федеральном законодательстве, в бюджете предусмотрено повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, дополнительные средства на ремонт и строительство дорог, поддержку муниципалитетов. Кроме того, планируется увеличить расходы на реализацию национальных проектов.



Прогноз доходов областной казны на 2020 год составит 260 миллиардов рублей, что выше первоначально утвержденного на 11 миллиардов. Поступления в областной бюджет от использования государственного имущества Свердловской области прогнозируются на уровне 482,2 миллиона рублей, от приватизации – 3 миллиарда рублей.



Расходы региональной казны запланированы в объеме 286,9 миллиарда рублей. На финансирование социальной сферы в 2020 году будет направлено 186,7 миллиарда рублей, на финансирование образования предусмотрено 76 миллиардов рублей, на социальную политику – 75,1 миллиарда, на здравоохранение – 26,4 миллиарда, на физическую культуру и спорт – 6,1 миллиарда, на культуру – 3,1 миллиарда рублей.

© «Вечерние ведомости»