В центре Екатеринбурга из бургерной эвакуировали 20 человек из-за задымления

13:34 | 30.10.2019

Фото: сообщество «Екатеринбург №1»

Сегодня утром в центре Екатеринбурга задымилась бургерная на улице Малышева, 43. Из здания эвакуировали 20 человек.



В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на кухне заведения пригорело масло, но обошлось без возгорания. На всякий случай сотрудники бургерной вызвали пожарных. Прибывшие спасатели проверили помещение, но ничего угрожающего для жизни людей не нашли.



С места вызова дали отбой. Отметим, что к заведению выехало 10 пожарных на трёх спецмашинах.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»