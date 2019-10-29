На Химмаше в Екатеринбурге из-за гололеда троллейбус врезался в столб

10:35 | 30.10.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

Из-за гололеда в уральской столице на Химмаше троллейбус врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы.



ДТП произошло на улице Дмитрова.



Также на том же месте на скользкой дороге столкнулись автобус и грузовик. Из-за этого на въезде на Химмаш образовалась сильная пробка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»