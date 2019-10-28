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14:28 | 29.10.2019
Фото: Антон Истомин
«Да ты знаешь, кто я такой?»: в Екатеринбурге автолюбителю грозит тюрьма из-за конфликта со следователем
Как рассказал Истомин агентству Znak.com, когда он стоял у аппарата для подкачки колес, в очередь пытался влезть золотистый Lexus, за рулем которого сидел Артем Халилов. По словам Антона, в процессе перепалки Халилов начал его душить. В свою очередь молодой человек достал складной нож, чтобы припугнуть нападавшего.
Znak.com сообщает, что Артем Халилов является заместителем руководителя следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга.
Представитель следственного комитета вёл себя агрессивно. «Он начал говорить: «Да ты знаешь, кто я такой?», оскорблял, кричал», – сообщил Антон агентству. Истомин отмечает, что он не раскрывал лезвие ножа и угроз не озвучивал, а вот следователь, и это подтверждено экспертизой, пытался его душить. Однако, увидев складной нож в руке Антона, Халилов отстал от молодого человека и пообещал автолюбителю, что тюрьмы ему не избежать.
Спустя неделю после инцидента на заправке сотрудники СКР сообщили Истомину, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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