В Екатеринбург едут представители ООН

13:46 | 29.10.2019

Фото: moskva.bezformata.com

Накануне Всемирного дня городов ООН-Хабитат и VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбург начали съезжаться представители структур ООН.



Всемирный день городов ООН-Хабитат – международное мероприятие в сфере урбанистики, в котором до Екатеринбурга принимали участие Ливерпуль, Милан, Шанхай и другие крупные города мира.



Для участия во Всемирном дне городов и 100+ Forum Russia уже аккредитовались представители 44 стран мира, часть делегаций уже работают в Свердловской области с понедельника.



Сегодня утром приехала делегация Шанхая, которая в 19:00 откроет «День Шанхая» в Ельцин-центре. Также сегодня вечером ожидается прибытие особой гостьи – Маймуны Шариф, главы ООН-Хабитат и заместителя генсека ООН. В рамках мероприятия глава ООН-Хабитат посетит Уральский федеральный университет с лекцией о работе ООН-Хабитат и принципах устойчивости урбанизации.



Отметим, на Всемирный день городов и 100+ Forum Russia в столицу Среднего Урала съедутся ведущие специалисты в сфере урбанистики, чтобы обменяться опытом и лучшими практиками организации жизненного пространства городов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»