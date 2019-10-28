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12:02 | 29.10.2019

Фото: ТАСС

Для проведения Универсиады в Екатеринбурге придётся увеличить госдолг

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что региону придётся самому заплатить за строительство объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Согласно планам, будет потрачено около 40 миллиардов рублей.

Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы. 10 миллиардов рублей выделят уже в 2020 году. «Государство вернет эти средства, но до этого мы должны повысить уровень госдолга», — заявил губернатор.

По мнению Куйвашева, проведение в Екатеринбурге Универсиады даст долговременный социальный и экономический эффект. Кроме того, придаст импульс развитию предпринимательства, строительной отрасли, современного транспорта, сферы гостеприимства.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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