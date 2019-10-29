В Березовском сгорел садовый дом и частная баня

10:30 | 29.10.2019

Фото: ruzaria.ru

Вчерашним вечером в одном коллективных садов Березовского загорелся частный домик. Огонь перекинулся на две деревянные бани, стоящие рядом. Диспетчеры зафиксировали вызов в 19:35.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади в 50 квадратных метров полностью сгорел садовый дом, частная баня и стена соседской бани. На место происшествия выехали 20 человек личного состава на пяти спецмашинах. На борьбу с огнем потребовалось полчаса.



Полностью пожар потушили уже в 20:06. По данным МЧС, пострадавших нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»