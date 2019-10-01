В Краснотурьинске задержали молодого человека, угнавшего автомобиль

18:39 | 28.10.2019

Фото: vyatka-oblast.livejournal.com

Полицейские Краснотурьинска задержали свердловчанина, похитившего автомобиль ВАЗ-2199. Как рассказали в МО МВД «Краснотурьинский», происшествие случилось 23 октября.



Сотрудники полиции установили, что хищение совершил молодой человек 1999 года рождения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»