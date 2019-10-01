Новости дня
15:58 | 28.10.2019
Фото: itsmycity.ru
В Кольцово задержали пьяного мужчину, собиравшегося лететь в Москву
К перелету 62-летнего жителя Челябинска не допустил представитель авиакомпании, а полицейские установили, что мужчина пьян настолько, что не ориентируется в окружающей обстановке.
В результате мужчину доставили в отдел МВД в аэропорту и составили в его отношении административный протокол.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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