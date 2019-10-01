В Кольцово задержали пьяного мужчину, собиравшегося лететь в Москву

15:58 | 28.10.2019

Фото: itsmycity.ru

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга задержали нетрезвого мужчину, который собирался лететь в Москву. Как рассказали в Управлении на транспорте МВД по УрФО, мужчина распивал спиртное, находясь в «стерильной зоне».



К перелету 62-летнего жителя Челябинска не допустил представитель авиакомпании, а полицейские установили, что мужчина пьян настолько, что не ориентируется в окружающей обстановке.



В результате мужчину доставили в отдел МВД в аэропорту и составили в его отношении административный протокол.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»