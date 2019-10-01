В Екатеринбурге раскрыли серию грабежей

14:40 | 28.10.2019

Сотрудники уголовного розыска в Екатеринбурге задержали подозреваемого в серии грабежей. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Омска.



Установлено, что 23 октября в офис микрокредитной организации зашел неизвестный и, схватив за волосы работницу, потребовал деньги. Сотрудница вынуждена была отдать налетчику 10600 рублей. В этот же день он отобрал деньги у девушки-менеджера в другом пункте микрозаймов.



Задержали мужчину на следующей день, 25 октября. В ходе дальнейшей работы с задержанным была установлена его причастность к 15 нападениям на различные финансовые организации и торговые точки города.



В настоящее время по фактам грабежей возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных различными частями статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж). Максимальное наказание за подобное преступление может составлять до семи лет лишения свободы. До решения суда задержанный будет находиться под стражей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»