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19:41 | 27.10.2019
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 19-летний парень
Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные короткие волосы. Особые приметы: носит очки в чёрной оправе.
В день исчезновение он был одет в чёрную или тёмно-синюю куртку, тёмно-синие джинсы и ботинки. С собой имел рюкзак.
Если вы знаете, где может находиться пропавший молодой человек – сообщите об этом инфоргу поиска по номеру телефона 89634405105.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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