В Екатеринбурге пропал 19-летний парень

В Екатеринбурге разыскивают 19-летнего Дмитрия Боброва. С 25 октября его местонахождение неизвестно. Сейчас он может нуждаться в медицинской помощи.Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, чёрные короткие волосы. Особые приметы: носит очки в чёрной оправе.В день исчезновение он был одет в чёрную или тёмно-синюю куртку, тёмно-синие джинсы и ботинки. С собой имел рюкзак.Если вы знаете, где может находиться пропавший молодой человек – сообщите об этом инфоргу поиска по номеру телефона 89634405105.