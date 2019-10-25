В Североуральске загорелся гастроном

16:54 | 27.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днём в Североуральске произошёл пожар в подсобном помещении гастронома в Школьном переулке.



Из здания самостоятельно эвакуировали два работника магазина и два покупателя. В результате возгорания никто не пострадал.



Прибывшие на место спасатели потушили пожар за 14 минут. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»