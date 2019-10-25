В селах Свердловской области установят около полутора тысяч фонарей

22:06 | 26.10.2019

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В нескольких селах под Нижним Тагилом планируют установить более полутора тысяч фонарей. Приступить к работам хотят уже в ноябре.



Новые светильники сначала появятся в Верхней Ослянке, Середрянке, Баклушине, Волчевке, Покровском-1, Чащино, Антоновском, Студеном, Канаве и Чауже. Как рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, в рамках ввода второй очереди линии построят Елизаветинском, Уральце, Захаровке, Висимо-Уткинске, Баронской, Усть-Утке, Сулеме и Екве.



В городской администрации также сообщают, что проекты по данным территориям находятся уже на финальной стадии рассмотрения. Планируется, что до новогодних праздников свет появится на дорогах 18 сел.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»