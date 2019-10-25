В свердловских школах установят баки для раздельного сбора мусора

21:51 | 26.10.2019

Фото: пресс-служба вуза

В школах Свердловской области появятся баки для раздельного сбора мусора. С такой инициативой выступили студенты УрФУ, которые презентуют данный проект на «Тест-драйве» во время зимних каникул.



Кака рассказала автор идеи Юлия Грищенко, студентка второго курса, в УрФУ уже установлены подобные емкости, главная функция которых – образовательная. «Мы учим разделять мусор и понимать важность этого процесса для экологии», – отмечает Юлия.



Студенты также считают, что именно за такими емкости – будущее, в котором не придется беспокоиться за экологическое состояние Земли.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»