На Серовском тракте в результате аварии девушку зажало в машине

Сегодня на Серовском тракте около поворота на Верхнюю Пышму легкоавой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пассажирка легковушки оказалась зажата в машине. Очевидцы происшествия сообщают, что виновником аварии стал водитель автомобиля Mitsubishi, врезавшийся в грузовик стоявший на обочине.По словам очевидцев, врачи прибывшей к месту происшествия «скорой» попытались извлечь зажатую в машине девушку, но не смогли, чтобы извлечь её потребовалась помощь спасателей со спецоборудованием.«На пассажирском сидении девушка в красной курточке. Жива, в крайне тяжелом состоянии. Похоже, что ждут спецтехнику... Достать девушку невозможно», — рассказала одна из очевидцев происшествия порталу E1.RU.Возможно причиной ДТП стало состояние водителя. Еще один подписчик группы «Инцидент Екатеринбург» выразил мнение, что водитель Mitsubishi был пьян.«Водитель пьяный, въехал в КамАЗ, стоящий на обочине, на полном ходу, шёл за ним, только в средней полосе, успел увернуться. Там аромат все почувствовали, вообще все, да и по нему это четко видно, КамАЗ он не видел, тормозного пути нет вообще», — написал он.Хотя, вполне вероятно, что водитель просто отвлёкся от управления автомобилем, в результате чего и допустил столкновение со стоящим грузовиком.Из-за дорожной аварии на трассе образовалась пробка.