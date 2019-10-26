Новости дня
13:01 | 26.10.2019
Фото: Борис Яков / Областная газета
В Свердловской области для проведения Универсиады создана Исполнительная дирекция
Как написано в постановлении, учредителем исполнительной дирекции выступило министерство по управлению имуществом Свердловской области. Ведомство должно утвердить устав организации и обеспечить ее государственную регистрацию. Координировать деятельность организации будет министерство физической культуры и спорта региона. А контролировать исполнение постановления обязуется заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов.
Напомним, решение о том, что Екатеринбург станет столицей летней Универсиады-2023 было принято ещё в начале июля этого года. Сейчас в регионе уже началось строительство спортивных объектов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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