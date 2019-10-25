Сегодняшним утром на Восточном шоссе под Нижним Тагилом сгорел грузовик. Диспетчерам пришло сообщение о происшествии в 07:01.На шоссе у грузовика загорелась кабина. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что всего площадь пожара составила четыре квадратных метра, тушить его приехали десять спасателей на трёх спецмашинах. С огнем пожарные справились за две минуты.