18:37 | 25.10.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Молодежка ФК «Урал» проиграла «Рубину» со счетом 2:3 на матче в Казани в рамках 14 тура РПЛ.



Два мяча были забиты казанским футболистам Карягиным на 27-й и 29-й минутах. Далее инициативу взяли в свои руки футболисты «Урала». Первый гол екатеринбургскому клубу принес Новиков на 54-й минуте, но после этого в ворота «Урала» попал футболист Шолох из команды соперников. Последний мяч был забит Крюковым на 70-й минуте игры.



Добавим, что сейчас молодежка ФК «Урал» находится на 10 месте с 18-ю очками. «Рубин» в турнирной таблице занимает 11 место.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»