Очень добрые и верные друзья: служебным собакам из свердловского МВД ищут новых хозяев

17:53 | 25.10.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В ГУ МВД по Свердловской области ищут новых хозяев для немецких овчарок, подлежащих списанию из органов внутренних дел.



Как рассказали в пресс-службе областного главка, собак, достигших предельного возраста на службе, зовут Ф-Г Шкода, Яросси из ДА и Яна. Овчаркам 8 и 10 лет, все они чепрачного окраса.



Отмечается, что собаки жизнерадостные, очень добрые и верные друзья. Все собаки привиты и ждут новых хозяев. Уральцам, желающим взять к себе животных нужно обращаться по телефону 8-950-191-40-83.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»