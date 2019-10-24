Мэра Екатеринбурга включили в состав оргкомитета Универсиады-2023

17:02 | 25.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр уральской столицы Александр Высокинский вошел в состав регионального комитета Универсиады-2023, указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.



Стоит напомнить, что во главе комитета находится глава Свердловской области. Заместителями Куйвашева помимо Высокинского назначены первый замгубернатора Алексей Орлов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров. В состав также вошли руководители органов исполнительной власти Свердловской области, главы Верхней Пышмы и Сысерти, а также представители силовых ведомств и застройщики.



Оргкомитет будет заниматься разработкой планов основных мероприятий, обеспечением правовых, организационных, экономических и социальных основ для проведения студенческих игр.



Напомним, что Всемирная летняя Универсиада будет проводиться в уральской столице с 8 по 19 августа 2023 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»