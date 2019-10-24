Из Екатеринбурга начали выполняться прямые рейсы до Доминиканы

16:42 | 25.10.2019

Фото: biletik.aero

Из уральской столицы теперь можно добраться до Доминиканской Республики прямым рейсом. Первый самолет до берегов Карибского бассейна вылетел из Кольцово сегодня, об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.



Летать самолеты до Доминиканы будут один раз в две недели в пятницу в 09:10. Вернуться обратно уральцы смогут в четверг в 09:45. Время в пути составляет 14 часов.



Рейсы выполняет авиакомпания Azur Air на самолете Boeing 777-300ER. За раз на авиасудне в Доминикану сможет улететь 531 человек.



Стоит отметить, что авиакомпания Azur Air обещала, что рейсы до Доминиканы начнут выполняться только 8 ноября, однако сроки было решено перенести.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»