В Екатеринбурге на ВИЗе задержали подозреваемых в обороте наркотиков

16:00 | 25.10.2019

Фото: Е1

В уральской столице на улице Татищева задержали троих мужчин, ехавших на машине Citroеn. Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, их подозревают в незаконном обороте наркотиков.



Следует уточнить, что до встречи с инспектором один из пассажиров успел выбросить из окна небольшой предмет, который позже полицейские закрыли от посторонних глаз каской.



Кроме того, водитель иномарки ехал по дороге с односторонним движением не по правилам. Дорогу нарушителю перегородил автомобиль ППС, после чего полицейские начали задержание.



Отметим, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»