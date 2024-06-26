Возрастное ограничение 18+

Суд оставил в силе приговор «главному десантнику Екатеринбурга»

17.07 Пятница, 28 июня 2024
Фото: Владислав Постников
Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга освободить «главного десантника города» Евгения Тетерина от наказания.

Напомним, что судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова признала Тетерина виновным в трёх эпизодах посредничества во взяточничестве и, назначив ему наказание в виде девяти лет лишения свобода и штрафа в 25 миллионов рублей (трёхкратный размер полученных им взяток), тут же освободила от наказания по федеральному от 23.03.2024 № 64-ФЗ, согласно которому участников боевых действий освобождают от уголовного наказания. Ранее сообщалось, что он ездил на Донбасс как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Также тогда был отменён арест на имущество Тетерина, наложенный постановлениями Ленинского районного суда Екатеринбурга.

После этого решения в областной суд было подано апелляционное представление прокурора, вместе с которой апелляционную жалобу подал адвокат Евгения Тетерина.

«Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционных представления и жалобы, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений»,

– сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Оправдательный приговор по делу Насими Мамедова остался в силе
26 июня 2024
Здание суда в Академе в Екатеринбурге готово наполовину
27 июня 2024
Администрацию Екатеринбурга оштрафовали за проведение ярмарки у себя под окнами
20 июня 2024
В Екатеринбурге суд вынес приговор военнослужащему, осудив его на 14 лет за избиение до смерти коллеги из армии
22 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»

Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:07 Суд оставил в силе приговор «главному десантнику Екатеринбурга»
16:48 В Свердловской области под колёсами «КАМАЗа» погиб пенсионер
16:31 В Нижнем Тагиле принудительно госпитализировали трёх местных жителей с туберкулёзом
15:46 Свердловские спасатели предупреждают о ливнях и ветре до 20 метров в секунду
15:31 Не предоставивший сведения о доходах депутат гаринской гордумы лишился мандата
15:02 После пожара на лесопилке под Полевским СК начал проверку
14:31 В Екатеринбурге на Малышева у трамвая отпало колесо
14:16 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Пушкина до конца июля
13:55 Екатеринбуржцы жалуются на очереди в травмпункте второй горбольницы
13:15 В Екатеринбурге у пешеходных переходов стали появляться надписи-напоминания
12:38 Звуки сирены и стрельбы рядом с 32-м военным городком напугали екатеринбуржцев
12:09 Общественник раскритиковал транспортную реформу в Екатеринбурге
11:25 Умершие в «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга могли отравиться угарным газом
10:52 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о незаконной организации казино
09:56 В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана
09:24 В Свердловской области стало открываться больше вакансий для начинающих специалистов
21:52 В Екатеринбурге девушка упала с 18 этажа и не сломала ни одной кости
21:33 Программу фестиваля «ЧӦ» изменили ради восстановления уничтоженного наследия Букашкина
20:28 Грузовик стал ловушкой для своего водителя в селе Курьи
20:05 Инцидент со столкновением катера и лодки на Исети стал основой уголовного дела
19:33 Убийство и попытку скрыть труп расследуют в Тугулымском районе
19:01 Ирбитские лиственницы срубили… но не все
17:45 В Екатеринбурге железнодорожников оштрафовали за прием на работу проводниками экс-чиновников
17:23 Здание суда в Академе в Екатеринбурге готово наполовину
17:08 Пьяный водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Нижнем Тагиле
16:38 Движение по Пушкина в Екатеринбурге будет закрыто до 31 июля
Все новости Свердловской области
17:23 После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
14:04 Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля
12:59 Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками
12:38 В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
12:33 Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
Все новости России и мира
17:07 Суд оставил в силе приговор «главному десантнику Екатеринбурга»
16:48 В Свердловской области под колёсами «КАМАЗа» погиб пенсионер
16:31 В Нижнем Тагиле принудительно госпитализировали трёх местных жителей с туберкулёзом
15:46 Свердловские спасатели предупреждают о ливнях и ветре до 20 метров в секунду
15:31 Не предоставивший сведения о доходах депутат гаринской гордумы лишился мандата
15:28 Валерий Сухих: Пермяки продолжают открывать неизведанные уголки Пермского края
15:02 После пожара на лесопилке под Полевским СК начал проверку
14:31 В Екатеринбурге на Малышева у трамвая отпало колесо
14:16 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Пушкина до конца июля
13:55 Екатеринбуржцы жалуются на очереди в травмпункте второй горбольницы
13:15 В Екатеринбурге у пешеходных переходов стали появляться надписи-напоминания
13:07 В зону СВО отправился из Перми очередной гуманитарный груз
12:38 Звуки сирены и стрельбы рядом с 32-м военным городком напугали екатеринбуржцев
12:09 Общественник раскритиковал транспортную реформу в Екатеринбурге
11:25 Умершие в «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга могли отравиться угарным газом
10:52 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о незаконной организации казино
10:19 Судебные приставы взыскали с прикамца моральный ущерб за побои
09:56 В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана
09:24 В Свердловской области стало открываться больше вакансий для начинающих специалистов
21:52 В Екатеринбурге девушка упала с 18 этажа и не сломала ни одной кости
21:33 Программу фестиваля «ЧӦ» изменили ради восстановления уничтоженного наследия Букашкина
20:28 Грузовик стал ловушкой для своего водителя в селе Курьи
20:05 Инцидент со столкновением катера и лодки на Исети стал основой уголовного дела
19:33 Убийство и попытку скрыть труп расследуют в Тугулымском районе
19:01 Ирбитские лиственницы срубили… но не все
17:45 В Екатеринбурге железнодорожников оштрафовали за прием на работу проводниками экс-чиновников
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK