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Суд оставил в силе приговор «главному десантнику Екатеринбурга»
Фото: Владислав Постников
Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга освободить «главного десантника города» Евгения Тетерина от наказания.
Напомним, что судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова признала Тетерина виновным в трёх эпизодах посредничества во взяточничестве и, назначив ему наказание в виде девяти лет лишения свобода и штрафа в 25 миллионов рублей (трёхкратный размер полученных им взяток), тут же освободила от наказания по федеральному от 23.03.2024 № 64-ФЗ, согласно которому участников боевых действий освобождают от уголовного наказания. Ранее сообщалось, что он ездил на Донбасс как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Также тогда был отменён арест на имущество Тетерина, наложенный постановлениями Ленинского районного суда Екатеринбурга.
После этого решения в областной суд было подано апелляционное представление прокурора, вместе с которой апелляционную жалобу подал адвокат Евгения Тетерина.
Напомним, что судья Верх-Исетского суда Юлия Меркулова признала Тетерина виновным в трёх эпизодах посредничества во взяточничестве и, назначив ему наказание в виде девяти лет лишения свобода и штрафа в 25 миллионов рублей (трёхкратный размер полученных им взяток), тут же освободила от наказания по федеральному от 23.03.2024 № 64-ФЗ, согласно которому участников боевых действий освобождают от уголовного наказания. Ранее сообщалось, что он ездил на Донбасс как представитель свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Также тогда был отменён арест на имущество Тетерина, наложенный постановлениями Ленинского районного суда Екатеринбурга.
После этого решения в областной суд было подано апелляционное представление прокурора, вместе с которой апелляционную жалобу подал адвокат Евгения Тетерина.
«Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционных представления и жалобы, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений»,
– сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
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