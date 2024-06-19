Под Ачитом в ДТП пострадали дорожные рабочие

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Дорожно-строительная машина стала участницей ДТП на 222 километре федеральной трассы «Пермь- Екатеринбург». В неё на полной скорости въехал грузовой автомобиль. Есть пострадавшие.«Уралуправтодор» не просто так анонсирует каждое, даже незначительное проведение работ на дорогах Свердловской области. Сегодняшнее происшествие показало, что даже после таких предупреждений некоторые водители умудряются «не заметить» дорожников, которые наносят отметку или латают дыры на трассе. «Не заметил» трудящихся на трассе «Пермь-Екатеринбург» людей и грузовой машины «Фотон». Он направлялся в сторону Перми, но не доехал, врезавшись в дорожно-строительную машину «Борум».Полбеды, если бы пострадала только техника. Увы, после столкновения в больницу пришлось везти и двух дорожных рабочих, которые сегодня наносили на дорожное покрытие разметку в районе Ачита. О характере полученных ими травм не сообщается.По информации от Госавтоинспекции Свердловской области, после случившейся аварии на данном участке трассы движение пришлось организовать в одну полосу. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства ДТП.