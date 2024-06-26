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Инцидент со столкновением катера и лодки на Исети стал основой уголовного дела
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Водно-транспортное происшествие двухнедельной давности, когда в акватории реки Исеть произошло столкновение катера и прогулочной лодки, стало поводом для возбуждения уголовного дела. Расследование обстоятельств того случая и сбор материалов для будущего суда контролируется Уральской транспортной прокуратурой.
Напомним, столкновение двух маломерных судов произошло в Екатеринбурге 12 июня, когда истосковавшиеся по хорошей погоде уральцы массово выдвинулись к водоёмам. В речной катастрофе пострадали две женщины, находившиеся на борту лодки. Одна из них — очень серьёзно, её здоровью был нанесён тяжёлый вред. Происшествие не осталось без внимания Уральской транспортной прокуратуры, которая инициировала проверку. А уж по результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Дело заведено по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской федерации. Данным пунктом кодекса рассматривается нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Наказания предусматриваются в спектре от сравнительно небольших штрафов до одного года ограничения свободы.
Напомним, столкновение двух маломерных судов произошло в Екатеринбурге 12 июня, когда истосковавшиеся по хорошей погоде уральцы массово выдвинулись к водоёмам. В речной катастрофе пострадали две женщины, находившиеся на борту лодки. Одна из них — очень серьёзно, её здоровью был нанесён тяжёлый вред. Происшествие не осталось без внимания Уральской транспортной прокуратуры, которая инициировала проверку. А уж по результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Дело заведено по части 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской федерации. Данным пунктом кодекса рассматривается нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Наказания предусматриваются в спектре от сравнительно небольших штрафов до одного года ограничения свободы.
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