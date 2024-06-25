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Свердловские спасатели предупреждают о ливнях и ветре до 20 метров в секунду
Фото: Андрей Гоголев
Свердловское управление МЧС предупреждает жителей регионе о непогоде. Завтра, 29 июня, ожидаются дожди, ливни и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели призывают к бдительности.
«Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – говорят огнеборцы.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – говорят огнеборцы.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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