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Свердловские спасатели предупреждают о ливнях и ветре до 20 метров в секунду

15.46 Пятница, 28 июня 2024
Фото: Андрей Гоголев
Свердловское управление МЧС предупреждает жителей регионе о непогоде. Завтра, 29 июня, ожидаются дожди, ливни и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели призывают к бдительности.

«Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – говорят огнеборцы.

В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:33 Программу фестиваля «ЧӦ» изменили ради восстановления уничтоженного наследия Букашкина
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