Свердловские спасатели предупреждают о ливнях и ветре до 20 метров в секунду

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление МЧС предупреждает жителей регионе о непогоде. Завтра, 29 июня, ожидаются дожди, ливни и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Спасатели призывают к бдительности.«Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – говорят огнеборцы.В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».