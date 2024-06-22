Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На протяжении многих лет, древний город майя Чичен-Ица, расположенный на мексиканском полуострове Юкатан, ассоциировался с человеческими жертвоприношениями. Археологи обнаружили сотни костей в храмах, священных сенотах и других подземных пещерах.Исследование древней ДНК из останков 64 человек, найденных в подземной камере в Чичен-Ице, открыло новые факты о древних жертвоприношениях майя. Само исследование опубликовано в журнале Nature.Ученые считают, что все жертвы были молодыми мальчиками, многие из которых были родственниками, включая две пары близнецов. Эти результаты опровергли распространённый миф о том, что майя приносили в жертву преимущественно молодых девушек.Однако разгадать, кого именно приносили в жертву майя, было сложно, так как невозможно определить пол скелета ребенка только по костям. Генетический анализ стал особенно ценным инструментом в таких случаях, пояснила CNN Кристина Уориннер, соавтор исследования и профессор Гарвардского университета.«Теперь у нас есть возможность проводить масштабные геномные исследования и использовать древнюю ДНК для понимания прошлого в Мезоамерике», — сказала Уориннер. «Я очень взволнована этим, потому что этот регион обладает невероятно богатой историей».Все дети были мальчиками, и согласно анализу ДНК, они происходили из местного населения майя того времени, причем по крайней мере четверть из них были близкими родственниками. Большинство мальчиков были в возрасте от 3 до 6 лет.Анализ изотопов углерода и азота в костях выявил, что у родственников был схожий рацион питания, что также свидетельствует о тесных семейных связях. Эти результаты предполагают, что для ритуальных жертвоприношений выбирались именно родственники.Исследование также показало, что жертвы были генетически связаны с современными майя, живущими в Тиксакальтуйубе. Данное открытие особенно важно для сохранения исторической памяти народа майя. Узнать, как страдания прошлого оставили след в иммунной системе современных общин майя, было захватывающе, добавила Вера Тислер, биоархеолог и профессор Автономного университета Юкатана.«Это исследование является решительно новым; отправной точкой для дальнейших, более конкретных исследований сложного пути майя», — сказала она для CNN.