В Нижнем Тагиле принудительно госпитализировали трёх местных жителей с туберкулёзом





– рассказали в ведомстве. «С целью устранения нарушений конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации указанных граждан в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района через суд принудительно госпитализировала трёх местных жителей, болеющих туберкулёзом.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, тагильчане, о которых идёт речь, состоят на учёте в третьем противотуберкулёзном диспансере и являются носителями болезни в открытой форме, чем представляют опасность для окружающих.Туберкулёз входит в перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и граждане с таким диагнозом на основании 27-й статьи федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обязаны проходить медицинское обследование и лечиться, чем эта троится пренебрегала, уклоняясь от госпитализации и отказываясь принимать лекарства, пояснили в пресс-службе надзорного органа.На текущий момент суд уже удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Судебный акт тоже вступил в законную силу.