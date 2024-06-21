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Общественник раскритиковал транспортную реформу в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Руководитель движения «Мирные жители» Алексей Кофман раскритиковал обещанную в Екатеринбурге мэрией транспортную реформу. Общественник считает, что от закупки новых трамваев и перехода на брутто-контракты будет мало пользы без изменения маршрутной сети.
По его мнению, покупку трамваев называть реформой нельзя, а брутто-контракты (когда перевозчик за свою работу получает деньги из городского бюджета, а город забирает оплату за проезд) неэффективны при тех маршрутах, по которым на сегодняшний день ходит общественный транспорт.
По его мнению, покупку трамваев называть реформой нельзя, а брутто-контракты (когда перевозчик за свою работу получает деньги из городского бюджета, а город забирает оплату за проезд) неэффективны при тех маршрутах, по которым на сегодняшний день ходит общественный транспорт.
«Сама мысль о том, что можно перейти на брутто и не менять маршруты – абсурдна. А зачем переходить на брутто, если не менять схему? Город сожжёт миллиарды за возможность управлять маршрутами и просто оставит старую неэффективную схему, ничего не исправив. А раз ничего не поменялось, зимой транспорт снова встанет колом. Очевидно, менять маршруты при переходе на брутто надо, но из этого надо извлечь пользу».
– написал Алексей Кофман в своём телеграм-канале.
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