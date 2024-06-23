Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом

Алсу Тагирова © Вечерние ведомости

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Самыми популярными способами борьбы со стрессом у россиян является еда, прогулки и общение с близкими, сообщается в исследовании фонда «Ромир».44% респондентов отметили, что справляются со стрессом с помощью прогулок, 37% проводят время с близкими и друзьями, а 31% заедают его вкусной едой. Время с животными проводят 28% опрошенных.Правильное питание и прием витаминов, биологически активных добавок в качестве метода минимизации стресса рассматривают 23% респондентов. Алкоголь упомянули лишь 17%. Отметим, что одновременно были возможны несколько вариантов ответа.О том, что россияне испытывают стресс, в первом квартале 2024 года заявляли 38% респондентов. Годом ранее, в первом квартале 2023 года, доля испытывающих стресс составляла 47%, а во втором квартале 2022 года — в первые месяцы после начала военной операции на Украине и введения масштабных санкций — о стрессовом состоянии говорили 52% людей.