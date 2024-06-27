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В Екатеринбурге на Малышева у трамвая отпало колесо
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
В Екатеринбурге на мосту по улице Малышева в сторону ЖБИ заблокировано движение трамваев. Причиной стал вагон, у которого отвалилось колесо.
Об инциденте рассказали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Информацию также подтвердили в диспетчерской ЕМУП «Гортранс», сообщив, что аварийная служба уже работает. Сказать сколько времени займет починка, диспетчер не смог.
Напомним, что в мае в уральской столице из-за замыкания силового кабеля сгорел трамвай.
Об инциденте рассказали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». Информацию также подтвердили в диспетчерской ЕМУП «Гортранс», сообщив, что аварийная служба уже работает. Сказать сколько времени займет починка, диспетчер не смог.
Напомним, что в мае в уральской столице из-за замыкания силового кабеля сгорел трамвай.
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