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В Екатеринбурге девушка упала с 18 этажа и не сломала ни одной кости
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Накануне вечером в Ботаническом районе Екатеринбурга произошёл несчастный случай с удивительно счастливыми при таких обстоятельствах результатами. Девушка выпала из окна жилого дома на 18 этаже и осталась жива.
Сегодня стало известно, что врачи даже не нашли каких-либо переломов в теле чудом пережившей такое падение девушки. Но, конечно, совсем без последствий подобное испытание для организма обойтись не могло. Согласно сообщениям городского портала Е1.RU, с места происшествия на улице Авиационной пострадавшую «Скорая» увозила в тяжёлом состоянии, а в больнице докторам пришлось останавливать внутренние кровотечения. Сегодня она находится в стабильном состоянии.
Сообщается, что чудом выжившей после падения с 18 этажа девушке всего 19 лет. Из окна она выпала, когда пыталась помыть окна. Верной гибели ей, вероятно, помогли избежать кусты, на которые она упала.
Сегодня стало известно, что врачи даже не нашли каких-либо переломов в теле чудом пережившей такое падение девушки. Но, конечно, совсем без последствий подобное испытание для организма обойтись не могло. Согласно сообщениям городского портала Е1.RU, с места происшествия на улице Авиационной пострадавшую «Скорая» увозила в тяжёлом состоянии, а в больнице докторам пришлось останавливать внутренние кровотечения. Сегодня она находится в стабильном состоянии.
Сообщается, что чудом выжившей после падения с 18 этажа девушке всего 19 лет. Из окна она выпала, когда пыталась помыть окна. Верной гибели ей, вероятно, помогли избежать кусты, на которые она упала.
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