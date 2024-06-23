В Екатеринбурге девушка упала с 18 этажа и не сломала ни одной кости

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Накануне вечером в Ботаническом районе Екатеринбурга произошёл несчастный случай с удивительно счастливыми при таких обстоятельствах результатами. Девушка выпала из окна жилого дома на 18 этаже и осталась жива.Сегодня стало известно, что врачи даже не нашли каких-либо переломов в теле чудом пережившей такое падение девушки. Но, конечно, совсем без последствий подобное испытание для организма обойтись не могло. Согласно сообщениям городского портала Е1.RU, с места происшествия на улице Авиационной пострадавшую «Скорая» увозила в тяжёлом состоянии, а в больнице докторам пришлось останавливать внутренние кровотечения. Сегодня она находится в стабильном состоянии.Сообщается, что чудом выжившей после падения с 18 этажа девушке всего 19 лет. Из окна она выпала, когда пыталась помыть окна. Верной гибели ей, вероятно, помогли избежать кусты, на которые она упала.