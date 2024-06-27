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Екатеринбуржцы жалуются на очереди в травмпункте второй горбольницы
Фото: Владислав Постников
Жители уральской столицы жалуются на большие очереди в травмпункте городской больницы №2 в Северном переулке. По словам пациентов, там самого утра полно людей с ушибами и переломами
По словам одной из пациенток, которой пришлось четыре часа простоят очередь, чтобы попасть к специалисту, люди занимали очереди с шести утра.
Источник из медицинской среды издания «Е1» утверждает, что сейчас в городе работают всего два круглосуточных травмпункта, ещё четыре работают по нестабильному графику. Вследствие врачи не справляются с большой нагрузкой и ожидание приёма затягивается. Кроме пациентов с травмами, к врачам приходят пациенты, которым нужно сделать перевязку или закрыть больничный. Также в травмпункт приходят те, у кого нет травм, но есть хронические заболевания, с которыми перенаправляют в поликлинику.
По словам одной из пациенток, которой пришлось четыре часа простоят очередь, чтобы попасть к специалисту, люди занимали очереди с шести утра.
Источник из медицинской среды издания «Е1» утверждает, что сейчас в городе работают всего два круглосуточных травмпункта, ещё четыре работают по нестабильному графику. Вследствие врачи не справляются с большой нагрузкой и ожидание приёма затягивается. Кроме пациентов с травмами, к врачам приходят пациенты, которым нужно сделать перевязку или закрыть больничный. Также в травмпункт приходят те, у кого нет травм, но есть хронические заболевания, с которыми перенаправляют в поликлинику.
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