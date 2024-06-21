В зону СВО отправился из Перми очередной гуманитарный груз

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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Очередная отправка стала результатом успешного сотрудничества между благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса», АО «ОДК-СТАР» и Пермским краевым союзом организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф».В составе сборного груза - более 150 бронежилетов, 50 раций, 2 генератора, мотоцикл, приборы ночного видения, медикаменты.АО «ОДК-Стар» активно включилось в эту работу, предоставляя свои ресурсы и материальную поддержку для мобилизованных сотрудников предприятия. Это прекрасный пример того, как различные организации могут объединиться во имя общего блага и помощи нуждающимся.«Мы надеемся, что эта успешная отправка станет началом долгосрочного сотрудничества и позволит обеспечить надежную поддержку для всех, кто находится на передовой», - отметили в фонде «Добровольцы Донбасса».