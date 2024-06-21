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Звуки сирены и стрельбы рядом с 32-м военным городком напугали екатеринбуржцев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 июня, в Екатеринбурге рядом с 32-м военным городком местные жители услышали звуки сирены и стрельбы.
По данным собеседников «Вечерних ведомостей», выстрелы и вой сирены были слышны из-за того, что у военных проходили учения, связанные с летающими объектами
По мнению одного из наших собеседников, выстрелы были холостыми. Также он рассказал, что в этом районе такое происходит часто и давно живущие там люди не обращают на это внимание. Почему сегодня это удивило горожан, он ответить не смог.
По данным собеседников «Вечерних ведомостей», выстрелы и вой сирены были слышны из-за того, что у военных проходили учения, связанные с летающими объектами
По мнению одного из наших собеседников, выстрелы были холостыми. Также он рассказал, что в этом районе такое происходит часто и давно живущие там люди не обращают на это внимание. Почему сегодня это удивило горожан, он ответить не смог.
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