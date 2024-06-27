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Программу фестиваля «ЧӦ» изменили ради восстановления уничтоженного наследия Букашкина

21.33 Четверг, 27 июня 2024
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
Сказано — сделано. Отреагировав на варварское уничтожение уличных росписей обещанием их восстановить, организаторы фестиваля «ЧӦ» уже сделали эту задачу одним из пунктов программы этого года.

На страницах фестиваля паблик-арта в соцсетях можно увидеть анонс мероприятия «Перспектива слов», одним из пунктов которого стала реставрация росписей Старика Б. У. Кашкина на стенах трансформаторной будки, которую сегодня закрасили наёмные работники коммунальной службы. Помимо восстановления уничтоженных росписей, в программе остались планировавшиеся ранее пункты:

общегородская акция по облагораживанию и художественному освоению маргинальных городских зон в течение лета,
специальный тираж раскраски «Б. У. Кашкин» от издательства TATLIN,
ограниченный тираж футболок с работами Б. У. Кашкина,
уличная выставка и серия экскурсий.


Но именно реставрацию росписи Старика Б. У. Кашкина и общества «Картинник» во дворе дома №5 на проспекте Ленина команда фестиваля называет теперь кульминацией всей программы, в подготовке которой активно участвует и Музей Б. У. Кашкина.

Уничтожение росписей на трансформаторной будке стало сегодня шоком для культурного Екатеринбурга. Уральский художник Евгений Малахин, известный больше под псевдонимом Б. У. Кашкин, или Старик Букашкин, — один из основных столпов современного искусства Урала. При жизни он щедро одаривал уральскую столицу своим уличным искусством, от которого осталась только расписная будка. К ней, как к уникальному арт-объекту водили с экскурсиями и местных жителей, и приезжих. Хранившиеся много лет рисунки были замазюканы краской в считанные минуты.

Как удалось выяснить нашим коллегам из здания «It’s My City», ответственность за уничтожение наследия Б. У. Кашкина лежит на администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга и компании «Россети-Урал», которая получила от чиновников «указивку» очистить все трансформаторные будки в районе от объявлений, надписей и рисунков.

«Первоначально была выполнена частичная покраска фасадов с целью сохранения общего изображения на трансформаторной подстанции. После чего администрацией было зафиксировано невыполнение предписания и составлен протокол административного правонарушения», — приводит объяснение от «Россетей» издание.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:33 Почти 300 килограммов прокисшей молочки изъяли в магазине Ирбита
15:04 В свердловской полиции заявили о 17 криминальных «эпизодах» в сфере ЖКХ в регионе в этом году
14:56 Сразу три медика свердловской первой областной больницы стали победителями во всероссийском конкурсе врачей
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