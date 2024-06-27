Программу фестиваля «ЧӦ» изменили ради восстановления уничтоженного наследия Букашкина

общегородская акция по облагораживанию и художественному освоению маргинальных городских зон в течение лета,

специальный тираж раскраски «Б. У. Кашкин» от издательства TATLIN,

ограниченный тираж футболок с работами Б. У. Кашкина,

уличная выставка и серия экскурсий.

«Первоначально была выполнена частичная покраска фасадов с целью сохранения общего изображения на трансформаторной подстанции. После чего администрацией было зафиксировано невыполнение предписания и составлен протокол административного правонарушения», — приводит объяснение от «Россетей» издание.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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