Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля

Алсу Тагирова © Вечерние ведомости

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит однодневную поездку в Москву 8 июля. Об этом пишет газета "The Tribune" со ссылкой на источники."Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит, но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте" - пишет The Tribune.Как сообщает СМИ, визит премьер-министра Индии : "подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией, историческими партнерами, которые также ищут новые партнерские отношения в быстро меняющемся мировом порядке".Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил ТАСС информацию о подготовке к визиту Моди в Россию.