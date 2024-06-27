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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Пушкина до конца июля
Фото: Юлия Кольтенберг
До конца июля в Екатеринбурге продлили сроки перекрытие на Пушкина. Речь идёт об участке в районе дома № 2 по улице Первомайской.
Там сейчас специалистами «УГМК – Застройщик» сейчас ведётся устройство наружных сетей водоотведения по улице Пушкина, уточнили в пресс-службе мэрии. Ограничения должны будут продлиться до 31 июля.
Там сейчас специалистами «УГМК – Застройщик» сейчас ведётся устройство наружных сетей водоотведения по улице Пушкина, уточнили в пресс-службе мэрии. Ограничения должны будут продлиться до 31 июля.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства на участке»,
– передали в городской администрации.
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