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После пожара на лесопилки под Полевским СК начал проверку
Фото: Владислав Постников
После смерти работника лесопилки, который получил 95% ожогов тела во время пожара в посёлке Зюзельский под Полевским, местный следственный отдел свердловского СК начал проверку.
Также следователи вместе с сотрудниками МЧС и полиции намерены выяснить причины возгорания. По предварительной информации, на лесопилке могло пройти короткое замыкание.
«Для определения точной причины смерти пострадавшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение»,
– говорится в сообщении СК.
Также следователи вместе с сотрудниками МЧС и полиции намерены выяснить причины возгорания. По предварительной информации, на лесопилке могло пройти короткое замыкание.
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