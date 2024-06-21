В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана





– объяснили в Россельхознадзора. «"Вирус мозаики пепино" (Pepino mosaic virus) считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Он поражает культуры, которые выращиваются в теплицах. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, перцы, баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец). Сложность борьбы с данным заболеванием связана с высокой степенью вирулентности и генетической разнородностью вируса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов, привезённых из Казахстана. Во время проверки продукции специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили «вирус мозаики пепино».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, наличие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза специалистов Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Чтобы не допустить распространения карантинного организма, получатель принял решение уничтожить заражённую партию.Изначально считалось, что мозаика пепино передается исключительно вместе с инфицированными семенами томатов. Позже выяснилось, что вирус мозаики способны разносить шмели, клопы-слепняки, тля и некоторые виды клещей. Кроме этого, известны случаи, когда вирус переносился вместе с рабочим инвентарем, одеждой, обувью и тарами.