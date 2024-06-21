Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана

09.56 Пятница, 28 июня 2024
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов, привезённых из Казахстана. Во время проверки продукции специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили «вирус мозаики пепино».

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, наличие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза специалистов Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Чтобы не допустить распространения карантинного организма, получатель принял решение уничтожить заражённую партию.

«"Вирус мозаики пепино" (Pepino mosaic virus) считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Он поражает культуры, которые выращиваются в теплицах. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, перцы, баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец). Сложность борьбы с данным заболеванием связана с высокой степенью вирулентности и генетической разнородностью вируса»,

– объяснили в Россельхознадзора.


Изначально считалось, что мозаика пепино передается исключительно вместе с инфицированными семенами томатов. Позже выяснилось, что вирус мозаики способны разносить шмели, клопы-слепняки, тля и некоторые виды клещей. Кроме этого, известны случаи, когда вирус переносился вместе с рабочим инвентарем, одеждой, обувью и тарами.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Россельхознадзор не пропустил в Свердловскую область почти 20 тонн китайских нектаринов из-за вредителей
21 июня 2024
120 незадекларированных бюстгалтеров обнаружили в чемодане пассажира Кольцово
21 июня 2024
В Екатеринбург призвали 12,5 тонн голубики из Узбекистана
25 июня 2024
Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о море рыбы под Билимбаем
24 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»

Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:16 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Пушкина до конца июля
13:55 Екатеринбуржцы жалуются на очереди в травмпункте второй горбольницы
13:15 В Екатеринбурге у пешеходных переходов стали появляться надписи-напоминания
12:38 Звуки сирены и стрельбы рядом с 32-м военным городком напугали екатеринбуржцев
12:09 Общественник раскритиковал транспортную реформу в Екатеринбурге
11:25 Умершие в «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга могли отравиться угарным газом
10:52 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о незаконной организации казино
09:56 В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана
09:24 В Свердловской области стало открываться больше вакансий для начинающих специалистов
21:52 В Екатеринбурге девушка упала с 18 этажа и не сломала ни одной кости
21:33 Программу фестиваля «ЧӦ» изменили ради восстановления уничтоженного наследия Букашкина
20:28 Грузовик стал ловушкой для своего водителя в селе Курьи
20:05 Инцидент со столкновением катера и лодки на Исети стал основой уголовного дела
19:33 Убийство и попытку скрыть труп расследуют в Тугулымском районе
19:01 Ирбитские лиственницы срубили… но не все
17:45 В Екатеринбурге железнодорожников оштрафовали за прием на работу проводниками экс-чиновников
17:23 Здание суда в Академе в Екатеринбурге готово наполовину
17:08 Пьяный водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Нижнем Тагиле
16:38 Движение по Пушкина в Екатеринбурге будет закрыто до 31 июля
16:09 Застройщик отрицает строительство многоэтажки на Советской в Екатеринбурге после запрета суда
15:54 В Екатеринбурге пересчитали молодежь поголовно
15:33 Почти 300 килограммов прокисшей молочки изъяли в магазине Ирбита
15:04 В свердловской полиции заявили о 17 криминальных «эпизодах» в сфере ЖКХ в регионе в этом году
14:56 Сразу три медика свердловской первой областной больницы стали победителями во всероссийском конкурсе врачей
14:35 Работы на стройплощадке 32-этажного дома на Советской в Екатеринбурге продолжаются, несмотря на судебный запрет
13:58 Нижнетагильскую больницу, из-за падения рядом с которой пенсионерке ампутировали ногу, обязали выплатить компенсацию
Все новости Свердловской области
17:23 После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
14:04 Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля
12:59 Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками
12:38 В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
12:33 Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
Все новости России и мира
14:16 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Пушкина до конца июля
13:55 Екатеринбуржцы жалуются на очереди в травмпункте второй горбольницы
13:15 В Екатеринбурге у пешеходных переходов стали появляться надписи-напоминания
13:07 В зону СВО отправился из Перми очередной гуманитарный груз
12:38 Звуки сирены и стрельбы рядом с 32-м военным городком напугали екатеринбуржцев
12:09 Общественник раскритиковал транспортную реформу в Екатеринбурге
11:25 Умершие в «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга могли отравиться угарным газом
10:52 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о незаконной организации казино
10:19 Судебные приставы взыскали с прикамца моральный ущерб за побои
09:56 В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана
09:24 В Свердловской области стало открываться больше вакансий для начинающих специалистов
21:52 В Екатеринбурге девушка упала с 18 этажа и не сломала ни одной кости
21:33 Программу фестиваля «ЧӦ» изменили ради восстановления уничтоженного наследия Букашкина
20:28 Грузовик стал ловушкой для своего водителя в селе Курьи
20:05 Инцидент со столкновением катера и лодки на Исети стал основой уголовного дела
19:33 Убийство и попытку скрыть труп расследуют в Тугулымском районе
19:01 Ирбитские лиственницы срубили… но не все
17:45 В Екатеринбурге железнодорожников оштрафовали за прием на работу проводниками экс-чиновников
17:41 Ученые Пермского политеха выяснили, как строить устойчивые здания на глинистых грунтах
17:23 Здание суда в Академе в Екатеринбурге готово наполовину
17:08 Пьяный водитель без прав устроил аварию с пострадавшими в Нижнем Тагиле
16:38 Движение по Пушкина в Екатеринбурге будет закрыто до 31 июля
16:09 Застройщик отрицает строительство многоэтажки на Советской в Екатеринбурге после запрета суда
15:54 В Екатеринбурге пересчитали молодежь поголовно
15:33 Почти 300 килограммов прокисшей молочки изъяли в магазине Ирбита
15:04 В свердловской полиции заявили о 17 криминальных «эпизодах» в сфере ЖКХ в регионе в этом году
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK