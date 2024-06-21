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В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов из Казахстана
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов, привезённых из Казахстана. Во время проверки продукции специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили «вирус мозаики пепино».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, наличие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза специалистов Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Чтобы не допустить распространения карантинного организма, получатель принял решение уничтожить заражённую партию.
Изначально считалось, что мозаика пепино передается исключительно вместе с инфицированными семенами томатов. Позже выяснилось, что вирус мозаики способны разносить шмели, клопы-слепняки, тля и некоторые виды клещей. Кроме этого, известны случаи, когда вирус переносился вместе с рабочим инвентарем, одеждой, обувью и тарами.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, наличие вредителя в жизнеспособном состоянии подтвердила лабораторная экспертиза специалистов Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Чтобы не допустить распространения карантинного организма, получатель принял решение уничтожить заражённую партию.
«"Вирус мозаики пепино" (Pepino mosaic virus) считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Он поражает культуры, которые выращиваются в теплицах. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, перцы, баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец). Сложность борьбы с данным заболеванием связана с высокой степенью вирулентности и генетической разнородностью вируса»,
– объяснили в Россельхознадзора.
Изначально считалось, что мозаика пепино передается исключительно вместе с инфицированными семенами томатов. Позже выяснилось, что вирус мозаики способны разносить шмели, клопы-слепняки, тля и некоторые виды клещей. Кроме этого, известны случаи, когда вирус переносился вместе с рабочим инвентарем, одеждой, обувью и тарами.
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