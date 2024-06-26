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В Екатеринбурге отца погибшей от удара током малышки отправили на исправительные работы

18.52 Пятница, 28 июня 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
Железнодорожный районный суд города Екатеринбург определился с наказанием местному жителю, чья маленькая дочь погибла в начале этого года от удара электрическим током. Мужчина был признан виновным в том, что не создал безопасных условий для проживания ребёнка.

Напомним, трагедия случилась ровно полгода назад, 28 января. В одном из домов на улице Бебеля в Железнодорожном районе хозяин квартиры спал мирным сном, пока его дочь, которой не исполнилось и трёх лет, была предоставлена самой себе. Малышка зашла на кухню, где схватилась обеими руками за проводку. К сожалению, провода были плохо изолированы, и девочка получила удар током, который для столь неокрепшего организма оказался смертельным.

Согласно материалам следствия, проснувшись и обнаружив дочь лежащей на кухне без признаков жизни, папаша не догадался хотя бы вызвать домой «Скорую помощь». Вместо этого он принялся звонить супруге, а потом и повёз уже бездыханное тельце на работу к ней.

По этим фактам было заведено уголовное дело по первой части 109 статьи российского Уголовного кодекса («причинение смерти по неосторожности»). Сегодня, спустя ровно шесть месяцев с гибели ребёнка, отца девочки приговорили к полутора годам исправительных работ, с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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