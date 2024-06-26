В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о незаконной организации казино





– объяснили в ведомстве. «Игроки помещали деньги в купюроприёмник, после чего у них появлялась возможность начать игру. При наличии выигрышной комбинации происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока средств, в случае проигрыша их уменьшение. Выигранные деньги игроку выплачивались терминалом через диспенсер, а проигранные поступали в распоряжение организаторов азартных игр»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Чкаловский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело в отношении двух местах жителей, обвиняемых в организации казино. Почти за два года незаконной деятельности они заработали не менее 45,9 миллиона рублей.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в мае 2021 года обвиняемые арендовали помещения, где устанавливали игровые автоматы, настроенные другим местным жителем, уголовное дело в отношении которого выделили в отделение производство.Организаторов казино будут судить по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет» и средств связи, с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).